Quelli che si scagliano contro le "operazioni responsabili" ma le digerirono in senso opposto

Chiamali, se vuoi, responsabili. O costruttori, disponibili, volenterosi. Chiamali se vuoi anche “ciampolilli”, come li ha definiti l’ex deputato di Forza Italia poi fittiano nonché ex portavoce del Pdl d’antan Daniele Capezzone. Chiamali pure oggetto di “scandaloso mercimonio”, come da anatema della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. O pedine nel “mercato delle vacche”, come da etichetta di Matteo Salvini. E insomma sono giorni che la decina di senatori strappati alle nebbie dell’indefinito parlamentare per andare a fare la “quinta gamba” di Giuseppe Conte – come dice Ricardo Merlo, che del nuovo gruppo è voce onnipresente (ieri a “Un giorno da Pecora”, su Radio1) – viene tirata in ballo nei j’accuse del centrodestra, ultimo ma non ultimo quello di Ignazio La Russa contro l’ex m5s Gregorio De Falco, anche noto per il “salga a bordo” detto a Francesco Schettino durante il naufragio della Costa Concordia, ora destinatario di un “scenda da quella nave se ha un minimo di dignità” detto dal vicepresidente del Senato, indignato come non mai a “L’Aria che tira”, su La7.

