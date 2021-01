Pd: "Noi con Conte, ma i numeri non ci sono". Il premier verso il Colle

I dem temono le ripercussioni di un eventuale voto su Bonafede e spingono il presidente del Consiglio a dimettersi, per salvare il governo

Pubblicità

Le dimissioni di Conte, per rilanciare Conte. E' la linea tracciata dal Pd nelle ultime ore: l'unica soluzione per salvare il governo e garantirgli una maggioranza stabile è convincere il premier a salire al Colle. Il partito di Nicola Zingaretti, secondo fonti parlamentari, hanno assicurato che "il ruolo di Giuseppe Conte è imprescindibile. Il Pd è al suo fianco ma in questo momento i numeri non ci sono". Per questo rimettere tutto nelle mani del Parlamento, per la relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rischierebbe di essere un colpo difficile da superare per il governo. Quindi l'alternativa delle dimissioni-lampo, che farebbero emergere con chiarezza il fronte dei volenterosi per un nuovo esecutivo. Ma prima delle 17 difficilmente Conte salirà al Colle. Il premier ha incontri su Recovery a Palazzo Chigi alle 17, quindi potrebbe andare questa stasera al Quirinale.

Pubblicità

Leggi anche: Bettini: "Conte è imprescindibile. Renzi dia segnali per aprire una fase nuova, ma niente ricatti" redazione

Pubblicità