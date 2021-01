Conte: "Se cado Pd e M5s mi seguiranno al voto". Ma non ha fatto i conti con i parlamentari

Chi parla drammatizza, chi tace aspetta di capire come andrà a finire. Giuseppe Conte continua a non trovare i responsabili che dovrebbero sostituire Matteo Renzi e Italia viva, ormai fuori da qualsiasi futura maggioranza in quanto sicari con l'obiettivo di "uccidere" il Partito democratico. Il Nazareno con Goffredo Bettini reputa l'ex premier di Rignano "inaffidabile" in quanto se dovesse rientrare tra "cinque mesi potrebbe ricominciare con le sue manovre" approfittando del semestre bianco e dunque delle Camere che non possono essere sciolte.

