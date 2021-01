Il caso Cesa? "Una distrazione che mi allontana dal governo", dice Paola Binetti

"Mi spiace molto per Lorenzo che non si merita accuse infondate come questa. Gli faccio gli auguri e spero che questa vicenda si risolva quanto prima, anche perché così mi potrò tornare a concentrare sulle vicende politiche", dice la senatrice dell'Udc

Chiediamo a Paola Binetti se l'indagine su Lorenzo Cesa complica le trattative o il suo possibile passaggio alla maggioranza. "Il mio passaggio alla maggioranza – risponde la senatrice dell'Udc –è molto presente sulla stampa ma nei fatti abbiamo sempre detto che l'Udc è unito e ancorato nel centro destra. Mi spiace molto per Lorenzo che non si merita accuse infondate come questa. Gli faccio gli auguri e spero che questa vicenda si risolva quanto prima, anche perché così mi potrò tornare a concentrare sulle vicende politiche. Spero che anche la giustizia trovi la sua cifra di prossimità ai cittadini".

