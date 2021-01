La vera mossa del cavallo per Renzi è votare la fiducia

Fare un passo indietro, mettere da parte la rabbia, mettere in campo la furbizia, mettere al centro le idee, cambiare rotta rispetto alla linea adottata ieri alla Camera, votare sì alla fiducia a questo governo dimostrando così che la crisi innescata da Renzi ha a che fare davvero con la ricerca di idee migliori, e ne servono, e non con la caccia a poltrone più prestigiose

La mossa c’è: votare sì e poi riaprire tutto. Il passaggio forse politicamente più rilevante del discorso alla Camera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è quello che arriva a metà del suo intervento pronunciato ieri mattina a Montecitorio. Quando – dopo aver mollato qualche buffetto a Matteo Renzi, dopo aver detto che “questa crisi ha aperto una ferita profonda all’interno della compagine di governo e tra le forze di maggioranza”, che questa crisi “ha provocato profondo sgomento nel paese”, che questa crisi “ha fatto salire lo spread”, che questa crisi “ha attirato l’attenzione dei media internazionali, delle cancellerie straniere” e che “arrivati a questo punto non si può cancellare quel che è accaduto, non si può pensare di recuperare quel clima di fiducia, quel senso di affidamento che sono condizioni imprescindibili per poter lavorare tutti insieme nell’interesse del paese” – il presidente del Consiglio introduce all’interno della sua arringa difensiva un appello rivolto a tutte le forze politiche presenti in Parlamento per “operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste”. Alle quali ricorda due fatti cruciali. Primo: “Questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista”. Secondo: “Sarebbe un arricchimento per questa alleanza – e lo voglio affermare molto chiaramente – poter acquisire anche il contributo politico di formazioni che si collocano nel solco delle migliori e più nobili tradizioni europeiste: liberale, popolare e socialista, ma chiedo un appoggio limpido, un appoggio trasparente, che si fondi sulla convinta adesione a un progetto politico, che si basi sulla forza e la nitidezza della proposta. A tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia, chiedo oggi: aiutateci!”

