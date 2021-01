Le mille vite di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte è come un cuculo, che ha trovato il nido creato da Beppe Grillo e lo ha riempito con le sue uova”. La definizione folgorante è di Francesco Bei, vicedirettore di Repubblica, che Maurizio Molinari ci ha indicato come massimo “contologo” del suo giornale. “Il partito dei No Vax che cerca di convincere gli italiani a vaccinarsi”, è un recente titolo del New York Times da cui siamo partiti, per spiegare come Conte abbia trasformato i Cinque stelle. Dall’anti Europa al Recovery, dal No Tav ai piani di infrastrutture, dalla allergia a ogni alleanza alla ricerca di “Responsabili”: insomma dal “Vaffa” a quell’“Insieme” che secondo varie indiscrezioni potrebbe essere il nome del nuovo partito di Conte in fieri. “Io penso che abbia delle qualità non banali”, commenta Bei. “Altrimenti non sarebbe arrivato, e soprattutto non sarebbe rimasto dove è rimasto, a dispetto di tutti i santi. Ha una capacità non comune di adattarsi alle situazioni, è un grandissimo incassatore, è un uomo che comunque ha una formazione politica che viene da lontano. C’è il suo lievito in questa trasformazione incredibile dei Cinque stelle in un qualcosa che è quasi l’opposto delle sue origini”.

