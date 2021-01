Scalfarotto: "Nessuna pregiudiziale a un governo con Conte"

"Abbiamo dato le dimissioni perché questo governo necessitava di una discontinuità. E' un governo che non può gestire una situazione eccezionale. Ci vogliono un calibro e un approccio di tutt'altro genere". Può darlo Conte? "Se lui ci si mette, gli abbiamo dato la fiducia una volta, gliela possiamo dare anche una seconda. Ma se la risposta è 'faccio un governo con Mastella', cosa vuole che le dica? Buon viaggio". Ivan Scalfarotto ha preso parola in Aula al termine dell'intervento del premier Conte. Ha voluto spiegare le ragioni per cui la delegazione del suo partito, Italia viva, ha scelto di andarsene dal Conte bis. E seppure non abbia lesinato critiche all'azione di governo, descritta come "mediocre" e "priva di visione", è sembrato fare almeno in parte qualche apertura nei confronti del premier. "Se ci sarà modo di dare un governo vero al paese, Italia viva non mancherà", ha detto in Aula.

