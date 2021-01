Conte parla alla Camera. Tutti gli aggiornamenti ora per ora

Tra oggi e domani il premier andrà in Parlamento per formalizzare la crisi di governo e raccogliere un voto di fiducia. La giornata in diretta

Alle 12 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sulla crisi di governo aperta mercoledì scorso da Italia viva. Una sorta di "discorso del re" in cui il premier non soltanto dovrà cercare di accaparrarsi la soglia minima di sopravvivenza in Parlamento. Ma non di meno indicare un orizzonte di fine legislatura che possa sedurre forze politiche che finora non gli hanno mai votato la fiducia, al fine di sostituire la pattuglia parlamentare renziana. Il culmine di una "caccia ai Responsabili" che ha visto muoversi una fitta rete di contatti, da Guido Alpa all'universo cattolico, per cercare di allargare il perimetro della maggioranza di governo.

Quello di oggi, in una Camera che non dovrebbe riservare sorprese con la maggioranza che ha un margine sufficiente per autosostenersi, è l'antipasto di quanto accadrà domani: quando alle 9 e 30 il presidente del Consiglio si presenterà in Senato, dove i numeri sono ben più ballerini. Proprio questa mattina, in una riunione con i deputati di Forza Italia radunati dalla capogruppo Mariastella Gelmini, è stata ribadita la linea di Silvio Berlusconi: nessun soccorso a Conte, e nel caso non si raggiunga la soglia di 161 senatori la parola spetterebbe al Quirinale.

