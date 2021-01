La linea del Cav. "Niente soccorso a Conte. E senza i 161 al Senato, la parola al Quirinale"

Responsabili. Ma responsabilmente all'opposizione. La linea del Cav. sulla crisi non muta. E spetta a Maria Stella Gelmini, pochi minuti prima di andare in Aula per ascoltare il discorso di Giuseppe Conte, ribadire che no, Forza Italia non si presta in alcun modo al soccorso della maggioranza rossogialla. "Il presidente Berlusconi ha ribadito la necessità di mantenere l'unità del centrodestra", dice la Gelmini, che descrive il ruolo di FI come quello di una "opposizione repubblicana, nell'interesse nazionale". "Una posizione responsabile, distinta da quella della Lega e di Fratelli d'Italia", ribadisce la capogruppo azzurra ai deputati chiamati a raccolta questa mattina.

