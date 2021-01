verso il conte ter

C'è lo studio Alpa, un po' di Cina e molto Vaticano, dietro la caccia ai responsabili per Conte

Fantetti, il fondatore del "partito di Conte", fu eletto in Senato grazie al contributo del leghista Picchi. Ma oltre al folklore, c'è di più. C'è tutto un mondo, romano e non solo, che tesse la trama di protezione del premier, in vista del voto in Aula di martedì e non solo