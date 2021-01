La corsa di Conte per fare fuori Renzi dal governo dei responsabili

La cosa strana è che entrambi hanno fretta. E in questa corsa parallela non si capisce chi insegua chi. Così Giuseppe Conte è convinto che la compressione della crisi giochi a suo favore. E Matteo Renzi, invece, pure. “Mi dicono di aspettare perché una parte del Pd forse ancora ci crede, nella riconciliazione con Iv”, riferisce il premier alle sue sentinelle in Parlamento, con l’aria di chi nei suggerimenti di Dario Franceschini (“Non escluderti a priori di dover tornare a confrontarti anche con Iv”), nei suoi inviti alla cautela, ci sente il retrogusto dell’insidia. E allora spinge perché lo spazio per la riconciliazione non ci sia, perché le tossine messe in circolo dalla conferenza stampa di Renzi (“Mi ha dato dell’antidemocratico: ma vi rendete conto?”) non possano essere smaltite.

