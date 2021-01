I tempi (variabili) della crisi

E' innegabile che in ogni crisi l'elemento ignoto prima o dopo faccia capolino. E se è vero per le crisi teoriche, tanto più è un principio che si attaglia alla situazione innescata dal ritiro della delegazione di Italia Viva dal Conte Bis: cosa succederà adesso?, si vanno chiedendo dai diretti interessati ai semplici spettatori di questo inizio 2021 per niente scontato. E forse cercare di compulsare il calendario è il primo automatismo per chi cerchi di scrutare l'evolvere repentino o meno degli eventi.

Pubblicità

Pubblicità