La crisi vista dal centrodestra: Meloni preferisce il voto, Salvini gioca la tripla

Matteo Salvini prende la mira al mattino, su Radio Anch’io: “Noi siamo pronti a prenderci responsabilità di governo. Ovviamente non con il Pd o con i 5 stelle. Tutti insieme per non far nulla non serve a niente, un governo invece di centrodestra sì, i numeri ci sono”. La aggiusta, la mira, il capo della Lega, in conferenza stampa, qualche ora dopo: “Elezioni oppure un governo che fa tre cose fatte bene. Su questo il centrodestra è pronto”. Ma a far cosa? “Su cinque punti precisi, io penso che un'alternativa in Parlamento ci possa essere e che sia nostro dovere offrirla agli italiani. Penso a cinque riforme da fare nell’arco di pochissimo tempo: salute, lavoro e imprese, scuola, infrastrutture e giustizia. Penso che nei due rami del Parlamento una maggioranza che metta al centro il rilancio del Paese, con la guida del centrodestra, sia la soluzione migliore”.

