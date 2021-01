Niente "stampella" Udc per Conte. Zingaretti: "Andiamo in Parlamento"

Rosato: "Se vogliono risolviamo tutto in due ore". Mastella dice di volere restare al centrodestra mentre il segretario dem avverte: "Risvolti imprevedibili"

Pubblicità

L'Udc si sfila e Mastella si chiama fuori dopo la lite con Calenda: l'operazione "costruttori" si complica e la crisi di governo rischia di aggravarsi e non trovare una via d'uscita. Renzi conferma l'astensione sulla fiducia: "Senza di noi non hanno i numeri, vogliamo un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd". Dal Partito democratico replica Bettini: "Non ha più credibilità, l'unica alternativa a Conte è il voto". Oggi la direzione del Pd, mentre Berlusconi diche che "senza numeri bisogna subito dare la parola a Mattarella".

Pubblicità

14.30 E' stato convocato per le 17 un vertice tra i capigruppo di maggioranza e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

Pubblicità

Pubblicità

12.01 Il compito di Giuseppe Conte "è di costruire un rapporto tra la maggioranza e il premier, un rapporto fiduciario. Fiducia che oggi non c'è più, perché il premier ha sciupato la fiducia che aveva, almeno con un pezzo della maggioranza. La nostra. Tutto questo o lo risolve il premier in una maniera molto chiara, dicendo quale vuole essere il suo percorso per andare avanti nei prossimi anni, oppure è evidente che, per noi, questo governo è un'esperienza finita". Lo ha detto il coordinatore di Iv, Ettore Rosato, in un passaggio della sua intervista a Sky tg24.

11.59 "E' un dovere rivolgersi al Parlamento e chiedere la fiducia", ha detto Zingaretti in direzione del Pd

11.40 La direzione nazionale del Pd, convocata in forma permanente, dopo le comunicazioni del segretario Zingaretti si riaggiorna al termine del passaggio nelle aule parlamentari.

11.35 "Il Pd ha fatto di tutto in questi mesi e in queste settimane per fare prevalere una vocazione unitaria che garantisse al paese una guida all'altezza dei bisogni delle persone, rispettando gli alleati e garantendo governabilità. Abbiamo fatto di tutto in queste ultime settimane per scongiurare la crisi, ascoltando tutti e promuovendo una verifica e un rilancio dell'azione di governo". ha aggiunto Zingaretti parlando alla direzione nazionale del Pd. "Si è aperta una grave frattura che noi non abbiamo voluto, ma abbiamo fatto di tutto per scongiurare", ha sottolineato. "Rifiutiamo qualsiasi ipotesi di coinvolgimento delle forze di destra nazionalista; vogliamo garantire trasparenza perche' questa crisi approdi in un percorso parlamentare: questo governo e' un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato parlamentare. Sara' quello il luogo in cui si dovranno assumere decisioni. Nel parlamento faremo appello ai rappresentanti dei cittadini perche' tutti si assumino le proprie responsabilità". Per Zingaretti, "ci sono forze liberali ed europeiste che possono convergere in questo sforzo".

11.25 Alla direzione del Pd, il segretario Nicola Zingaretti ha detto che "il campo di forze progressiste ha ricominciato a vincere. I nostri elettorati, che nel 2019 erano in totale contrapposizione, hanno cominciato ad avvicinarsi, a volte anche prescindendo dai vertici. Lo steso elettorale che punisce chi divide, chi isola e chi rompe facendo vincere la destra", aggiunge Zingaretti. "Se non è chiaro, lo sconcerto che nel mondo intero ha provocato la notizia della crisi" affonda" nel "ritorno di una Italia che prima ha chiesto di investire sull'Europa e poi con una crisi di governo al buio rischia di aprire una fase incomprensibile".

10.35 "Nessun appoggio a questa maggioranza e al governo Conte, ieri come oggi". Lo afferma in una intervista al Tempo Lorenzo Cesa, segretario Udc nella quale aggiunge: "Mai ventilata l'ipotesi di un'uscita dal centrodestra". "Nella nostra identita' democratico-cristiana dialoghiamo e diciamo la nostra. Abbiamo sempre sostenuto che un progetto fatto cosi', con maggioranze raccogliticce, con la caccia all'ultimo voto, non e' utile al Paese. Non ci interessa fare la stampella. Questo - aggiunge Cesa - lo abbiamo detto alle personalita' estranee dalla politica, autorevoli e appartenenti a vari mondi, che ci hanno chiamato, confrontandoci sul quadro politico drammatico che si e' venuto a creare". Quanto ai tempi di durata della crisi: "Difficile prevedere, si e' generata una crisi al buio per irresponsabilita' dei suoi protagonisti che getta l'Italia in una palude. Sara' molto arduo ricomporre le cose e per questo eventualita' di andare alle elezioni non e' cosi' remota come si vuol credere. Ma noi non le temiamo". Circa il vertice del centrodestra: "Abbiamo ribadito la nostra linea di sempre, ovvero che la coalizione deve essere plurale e inclusiva, e non puo' prescindere da un "centro" solido, nel solco di quel modello che Silvio Berlusconi, quando era il leader della coalizione, ha sempre attuato con successo. Il centro ha un valore aggiunto se ha una propria agibilita' politica, ma questo e' utile a tutti, non all'Udc in se'. Noi rivendichiamo questo: vogliamo dare il nostro contributo al centrodestra sempre, non soltanto nelle crisi di governo".