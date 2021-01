La fretta di Renzi e i malumori dei suoi senatori. Com'è andata l'assemblea di Iv

Lui si è unito, in videocollegamento, che la riunione era quasi terminata. E quindi alcuni degli interventi più critici dei suoi senatori, Matteo Renzi non ha potuto ascoltarli. Ha dettato però la linea, ribadendo di fatto il concetto che già il suo capogruppo, Davide Faraone, aveva anticipato: "E' una questione di tempo", ha detto il leader di Italia viva in assemblea, nel primo pomeriggio di un giovedì convulso. "Bisogna pretendere che questa crisi si risolva in fretta in Parlamento - ha spiegato l'ex premier - perché a Palazzo Chigi useranno ogni giorno in più per perseguire il loro unico obiettivo: trovare i responsabili e far saltare i gruppi di Iv".

