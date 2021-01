Di Maio guarda a Ursula, il Pd boccia i responsabili. La crisi di governo, ora per ora

Con il ritiro delle ministre di Italia Viva, Renzi ha ufficialmente aperto la crisi. La giornata di oggi in diretta

È il secondo giorno ufficiale della crisi di governo, innescata dal ritiro della delegazione di Italia Viva dal Conte bis. Come ha scritto il direttore Claudio Cerasa, "alla fine della fiera la notizia politica di ieri è che quella che doveva diventare la giornata della grande esplosione è diventata la giornata della possibile ricomposizione (la rottura c’è, dunque, ma è una rottura quasi pilotata) durante la quale tutte le forze politiche sono state costrette in modo più o meno traumatico a immergersi in un gelido bagno chiamato realtà". Ecco perché già la giornata di oggi potrà dire qualcosa della direzione presa dalla crisi, anche tenendo in conto le tempistiche che potrebbero portare alle dimissioni formali di Conte, a una sua conta in Parlamento, a un eventuale reincarico, a un'altra maggioranza così come alle elezioni anticipate: sono tutte opzioni in campo. Con un live blogging in presa diretta cerchiamo di fare il punto della giornata, a mano a mano che arruvano nuovi aggiornamenti.