La crisi in diretta. Tutti gli aggiornamenti sullo scontro nel governo Conte bis

Il Consiglio dei ministri notturno dà il via libera al Recovery plan, ma le due ministre renziani si astengono

Pubblicità

Il Recovery Plan italiano c'è, il governo Bis Conte a breve potrebbe non esserci più. Il Consiglio dei ministri notturno sul piano di ripresa e resilienza ha messo in chiaro che non restano molti margini per ricompattare la maggioranza: la sfida tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi sembra praticamente insanabile. L'ultimo scontro è sul Mes. "Se non ci sarà il Mes le ministre di Italia viva si asterranno", ha detto l'ex premier in tv. Le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti definiscono "incomprensibile" la rinuncia al fondo salva-stati, lamentano ritardi sulle urgenze del paese e sui nuovi ristori. "Il Mes non è compreso nel Next Generation, non è questa la sede per discutere il punto", replica Conte. E il Recovery infatti ieri sera è passato con l'astensione delle due renziane. La conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio alla Camera potrebbe quindi certificare l'addio di Iv. Continuano intanto a circolare voci e conteggi sui possibili "responsabili" pronti a prendere il posto di Iv al Senato. E infine Conte, che per tentare di mettere al sicuro i provvedimenti cruciali, convoca un doppio Cdm, uno in serata sul nuovo dl anti-Covid e l'altro giovedì sul nuovo scostamento per i ristori di gennaio.