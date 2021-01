Le tappe serrate della Commissione, che sul Recovery vuole andare veloce

Per l’esborso dell’anticipo entro l’estate tutto deve essere fatto entro il 30 aprile. I dubbi sulle bozze dell’Italia

L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del piano nazionale di ripresa e resilienza è solo il primo passo che l’Italia deve compiere se vuole iniziare a ricevere, all’inizio della prossima estate, l’anticipo dei 209 miliardi che le sono stati allocati dal Recovery fund. Il documento sul tavolo del governo ieri va considerato come una bozza: la Commissione europea, che è incaricata di valutare i piani nazionali e di raccomandare ai governi di dare il via libera agli esborsi, non si attende la versione definitiva prima del mese marzo.

