"Conte, chiama Renzi e facci la pace". Come nasce l'appello all'unità di Grillo

Che l'ha ripubblicata Beppe Grillo, lo scopre con un certo stupore. "Ma davvero l'ha condivisa?". E allora Giorgio Trizzino scorre tra i tanti messaggi non letti sul suo cellulare, e resta sorpreso. "Sì, eccolo. Mi ha scritto poco fa per dirmi che la rilanciava su Facebook". Un follower d'eccezione, per il deputato siciliano del M5s che ieri ha scritto una lunga lettera, "aperta ai partiti di maggioranza e opposizione", per "lavorare uniti, tutti insieme". Insomma, è riuscito a trasformare Grillo in un fan di Mario Draghi. "Capisco che condiviso da Beppe, questo appello assume un valore politico di grosso impatto. Certo, potrebbe apparire un'apertura a un'ipotesi di governissimo, di esecutivo istituzionale".

