Prove di anti Beppe Sala

Scegliere il giorno di Capodanno per annunciare sul profilo Facebook personale la propria imminente candidatura (salvo intese) per il centrodestra nella corsa per il sindaco di Milano può essere un audace colpo di comunicazione, oppure una strategia concordata per preparare il debutto ufficiale, oppure un modo per invitare chi deve decidere – ovvero i tre partiti della coalizione – a fare in fretta. Poiché Roberto Rasia Dal Polo, il candidato in pectore in questione, viene dal giornalismo e dalla comunicazione, si può prendere per corretta la prima ipotesi.

