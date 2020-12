Ecologista di Dio. L'anima bianca della Francia verde

La sorpresa verde nel recente voto francese ha un cuore cattolico. E non è solo per Papa Francesco

Il trionfo di Europe écologie les Verts (Eelv) alle elezioni comunali del giugno scorso ha fatto scorrere molto inchiostro a Parigi. Ma in pochi si sono soffermati su un aspetto assolutamente centrale per capire l’anima e il pensiero di Eelv: l’influenza del cristianesimo nel progetto di ecologia politica portato avanti dai Verdi francesi. “L’incrocio tra ecologia e cattolicesimo è ancora un tema poco studiato”, ha spiegato al Monde Ludovic Bertina, professore di scienze politiche. Poco studiato e sottovalutato, come emerge dalla ricerca della studiosa Vanessa Jérôme, che ha constatato una “presenza preponderante” di cattolici e figli dell’associazionismo cattolico all’interno di Eelv.

