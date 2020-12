In Calabria si lavora per una convergenza giallorossa

L’onda giallorossa nelle regioni si allarga: dopo l’esperimento pilota avviato in Puglia con l’accordo tra il governatore Michele Emiliano e i Cinquestelle per una intesa post-voto (con assessorato incluso per una consigliera grillina), in Calabria si lavora per schierare alle elezioni un campo progressista ampio, con il Pd asse portante di una alleanza dalle Sardine alla società civile, fino ai pentastellati. Ieri c’è stata una plenaria digitale dei potenziali partecipanti al rassemblemant: in video erano collegati i rappresentanti di Pd, 5S, Italia Viva, Io resto in Calabria, Articolo 1, Socialisti, Centro democratico, Verdi, Movimento europeo Repubblicano, Calabria aperta, A testa alta e Movimento della Sardine. L’esito? Uno striminzito comunicato che evidenzia le prime sintonie sui programmi e un aggiornamento a domani per un nuovo vertice.

