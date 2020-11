La Calabria sotto tutela

"La Calabria è come il ripostiglio, il garage, la cantina di casa: perché sia ordinata devi crearti uno spazio di disordine che incaselli tutti gli elementi entropici”, riassume al Foglio Vincenzo Tavernese, intellettuale e vicesindaco di Marina Di Gioiosa, di fronte al caos di queste ultime settimane che hanno messo la Calabria al centro del dibattito pubblico. “Così, la gente pippa a Milano ma i guasti prodotti dal traffico di droga si vedono in Calabria. I calabresi vanno a curarsi in Lombardia e quindi pagano le strutture milanesi, che migliorano sempre di più, ma il disavanzo viene trasferito in Calabria per garantire a loro di essere l’eccellenza”, dice ancora Tavernese: “Fuori insomma si prendono i nostri pazienti e anche i nostri medici: quello che ha curato Boris Johnson non solo è calabrese, ma si è laureato e specializzato in Calabria”. La Calabria è anche una Regione sotto tutela. Una tutela sciatta però, come dimostra questa storia infinita di commissariamenti e dimissioni di commissari, ché per gestire la spesa pubblica sanitaria si preferiscono i generali dei carabinieri in pensione o quelli che fanno i negazionisti con le mascherine degli altri, anziché degli appropriati ragionieri. Ed essendosi suicidati politicamente quelli, il carabiniere pensionato e il negazionista della mascherina, il governo di Roma è passato alla fase successiva: bruciare nomi sui giornali alla ricerca di quello giusto, a effetto, che faccia fare ooohh ai bambini e non risolva in definitiva niente, come peraltro dimostrano gli ultimi dieci anni di Sanità controllata. Il chirurgo di guerra, il prefetto: pare un fantacalcio o uno scambio di figurine. Commissariata la sanità, commissariato il Pd, fino a qualche tempo fa commissariata anche la Lega. La politica e la vita pubblica calabrese sono in prestito. Ora c’è pure un presidente facente funzione, Antonino Spirlì, in attesa che giungano le elezioni regionali di primavera, sperando che il reggente di danni ne faccia pochi.

