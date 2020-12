Il potere di coalizione

Inciucio è dizione volgare e imprecisa per negoziato, trattativa, compromesso, mediazione tra parti. Non si capisce tutta questa agitazione a mezzo stampa per le sortite di Renzi, il muro di gomma di Conte, lo gnorri esibito dal Pd o da una sua parte. Renzi, come per parte loro i dissidenti dei grillini, ma con ben altra autorevolezza essendo tra i fondatori della nuova maggioranza di governo, ha quel che si dice un potere di coalizione, senza il suo appoggio il governo cade. Dunque usa questo potere perché la distribuzione di responsabilità politiche e amministrative nella gestione di un rilevantissimo piano di investimenti europei per la ripresa sostanzialmente ignora la sua forza parlamentare e ministeriale, mette di lato questo suo potere di influenza e di decisione. Ve ne stupite? L’Italia è una Repubblica parlamentare. Gli esecutivi hanno bisogno di maggioranze. Le maggioranze possono essere eterogenee, e spesso lo sono. La finzione di un contratto al posto del programma e della prassi di governo abbiamo già visto che non funziona, è uno schema rigido e quindi illusorio, non mette il governo al riparo da assalti, ambizioni giuste o sbagliate. Il Bisconte è fondato sul passaggio dal contratto a un ordinario programma, oggetto di trattativa nella maggioranza e delle conseguenti mediazioni, transazioni, mediante la semplicità del negoziato. Governo e maggioranza non hanno alternative se non il voto, improponibile in particolare adesso, o un pasticcio tecnico, dal quale nessuno sarebbe avvantaggiato, e sono più o meno, più che meno, legate alla mediazione incarnata di un presidente del Consiglio espresso dalla forza di maggioranza relativa e terminale di riferimento di una congerie di ministri e partiti. Come sempre è avvenuto spetta a questo presidente del Consiglio proporre un negoziato e uscirne con una soluzione valida per tutti. Tempi e forme della vivace discordia devono essere raccordati in modo che non ne esca nessuno con la faccia pesta. E’ sempre stato così, sarà sempre così in questa forma politica che è il nostro sistema.

