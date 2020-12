Due passi nel mistero Conte

L’inerzia della politica, oggi, ci dice che il governo Conte non lo vuole nessuno. Ma ci dice anche che il governo Conte fa ancora comodo a molti, anche ai suoi avversari, alcuni dei quali detestano Conte in una misura non inferiore a quanto detestino Salvini

Il giorno prima viene descritto come un leader indeciso, il giorno dopo viene accusato di prendere troppe decisioni. Il giorno prima viene descritto come un premier in bilico, il giorno dopo riceve voti persino dalle opposizioni. Il giorno prima viene descritto come un leader impotente, il giorno dopo viene accusato di volere per sé i pieni poteri. Il giorno prima viene descritto come un leader impopolare, il giorno dopo gli avversari scoprono quanto sia impopolare pensare di impallinarlo.

