La vergogna dei sovranisti che chiudono gli occhi sugli orrori di Ungheria e Polonia

"What else should Fidesz do for all of you to see that they simply don’t fit in with our family?”. Donald Tusk è stato primo ministro della Polonia dal 2007 al 2014, è stato presidente del Consiglio europeo dal 2014 al 2019, ricopre dal 21 novembre del 2019 l’incarico di presidente del Partito popolare europeo e qualche giorno fa, in un tweet molto amareggiato, si è posto una domanda chiave per provare a ragionare intorno alle convulsioni della destra europea: “Cos’altro dovrebbe fare Fidesz – il partito di Viktor Orbán, iscritto al gruppo del Partito popolare europeo – per dimostrare a tutti voi che semplicemente non ha alcuna intenzione di adattarsi alla nostra famiglia?”. Il tema a cui fa riferimento Tusk è collegato non solo alla formidabile storia dell’orgia che ha coinvolto un europarlamentare del partito di Orbán ma anche al veto minacciato giorni fa sul Recovery fund dal governo ungherese e da quello polacco entrambi convinti che sia inaccettabile legare al rispetto dello stato di diritto (regalato dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea) l’erogazione dei fondi previsti dal piano Next Generation Eu. In molti, in Europa e in Italia, hanno osservato questa vicenda mostrando grande preoccupazione per il possibile rallentamento del piano sul Recovery, ma in pochi hanno invece mostrato preoccupazione sincera rispetto alla gravità rappresentata dalle affermazioni dei due governi europei.

Pubblicità

Pubblicità