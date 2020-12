Ci voleva un'orgia per smascherare gli illiberali

Ci sono giorni in cui la forza del progetto europeo – i suoi valori, la sua ispirazione di libertà, i suoi virtuosismi – si spiega da sola. Oggi è uno di quei giorni, e anzi è un giorno ancora più bello, perché il compito della spiegazione non spetta a noi europeisti prevedibili e miopi e decadenti, innamorati nostalgici di un’alleanza di nazioni unica al mondo. No, la spiegazione oggi è degli antieuropeisti. E’ di Boris Johnson, premier brexitaro inglese, che corre a comprare prima di tutti il vaccino anti Covid ideato nei laboratori tedeschi di Biontech (società guidata da due scienziati turchi che hanno “take back control” dell’innovazione contro la pandemia), pagato dai soldi tedeschi dell’europeista Angela Merkel e creato con gli americani di Pfzier (quegli americani che Donald Trump ha convocato minaccioso alla Casa Bianca perché vuole che ammettano che l’annuncio dei successi dei vaccini è stato fatto appositamente dopo l’Election day: il solito piagnisteo dei populisti e dei perdenti). La Brexit sarà anche cosa fatta, come ripete Johnson, ma meglio fare scorte del vaccino europeo (non britannico) prima che i camion-frigo vengano bloccati a Calais dalla Brexit (e costino di più, visto che l’accordo commerciale non c’è). La spiegazione della forza del progetto europeo e della sua chiacchieratissima European way of life è anche dell’Ungheria, che si trova senza József Szájer, eurodeputato di Fidesz, il partito del premier Viktor Orbán, dimessosi dopo aver partecipato a un’orgia con altri ventiquattro uomini al Detour di Bruxelles, bar gay della capitale europea – lusso europeo (l’orgia gay, non l’assembramento) che è fuori legge per la Costituzione ungherese (scritta anche dall’eurodeputato in questione: ve l’abbiamo detto che oggi è il giorno perfetto). E come se non bastasse, il successore di Szájer alla guida della delegazione ungherese presso il Partito popolare europeo, Tamás Deutsch, potrebbe essere espulso dal Ppe: ha paragonato le dichiarazioni del collega Manfred Weber sul rispetto dello stato di diritto agli slogan della Gestapo e a quelli della polizia segreta durante il comunismo (la decisione sarà presa il 9 dicembre).

Pubblicità

Pubblicità