Raggi e Sala, i destini dei sindaci alla caccia del bis a Roma e Milano

Entrambi si sono autocandidati. La grillina lo ha fatto lo scorso agosto quasi di soppiatto per giocare d'anticipo; l'annuncio del manager è arrivato ieri davanti a Fedez e Chiara Ferragni. Entrambi, al momento, non hanno (quasi) avversari

Distanti, eppure in campo. Al momento (quasi) senza avversari. Virginia Raggi e Beppe Sala, i sindaci di Roma e Milano che provano a perpetrarsi. Con un unico punto in comune: la grillina non farà accordi con il Pd al primo turno, il manager dem non ne vuol sapere di stringere intese, se non prima del ballottaggio, con il M5s.

