Pentito di essere stato con Raggi, Berdini ci riprova e si candida

“Pure sullo stadio, alla fine, avevo ragione io…”. Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica della giunta di Virginia Raggi, conta le sue rivincite come i grani di un rosario. “Tor di Valle non andava bene, è un’area troppo isolata rispetto al resto della città. Toccava al settore pubblico, ovvero al Campidoglio, scegliere una nuova area, in periferia ma inserita in un contesto urbano e sociale. I 5 stelle prima erano per il no, poi hanno detto sì e ora si ritrovano con un pugno di mosche in mano”, dice Berdini. Il quale, con una storia ambientalista e di sinistra, è stato un elemento spurio di quella giunta. E infatti, dopo neanche un anno dalla nomina, nel febbraio 2017 se ne andò. Per le divergenze sullo stadio, ma non solo.

