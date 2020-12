Farsi vaccinare in pubblico, contro i complottismi. Ecco chi ci sta

Abbiamo chiesto ai leader politici italiani se, il giorno in cui i vaccini contro il Covid-19 saranno disponibili, si faranno vaccinare in diretta tv. Tutte le risposte

Oggi nel Foglio Claudio Cerasa fa una proposta ai leader di partito per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista.

Leggi anche: L'idea di Speranza: "Un d-day per partire con i vaccini in tutta Europa" Dai dubbi sul Mes, ai nì sui vaccini. Eccola l'eredità tossica della cultura del complotto Claudio Cerasa

"Chi ci sta?", chiede il direttore del Foglio su Twitter. La prima risposta, via social, arriva da Nicola Zingaretti. "Sono pronto. Mi metto in fila. quando sarà il mio turno farò il vaccino", dice il segretario del Partito democratico.

Sono pronto. Mi metto in fila. quando sarà il mio turno farò il vaccino https://t.co/wVl5uUvg1o — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 8, 2020

Anche Antonio Tajani ha subito scritto di esserre "pronto a vaccinarmi contro il Covid-19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato conto tutte le malattie. Vaccinato anche da militare", dice il presidente della Commissione Affari Costituzionali dell'Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo.

Pronto a vaccinarmi contro il #COVID19 .Anche in pubblico.Avendo viaggiato molto,da giornalista e da rappresentante delle istituzioni,mi sono vaccinato conto tutte le malattie.Vaccinato anche da militare. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 8, 2020

Così Matteo Renzi, leader di Italia viva: "Ci sto anche io"

