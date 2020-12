Anche il Cav. dice sì: "Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno"

Il giorno in cui i vaccini contro il Covid-19 saranno disponibili, vi farete vaccinare in diretta tv? Silvio Berlusconi risponde all'appello del Foglio

Un patto trasversale contro il complottismo no vax. Silvio Berlusconi manda un sms al Foglio per rispondere al nostro appello: "Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno". Così il Cav. si unisce agli altri leader che hanno appoggiato la proposta fatta oggi dal direttore del Foglio, che oggi chiede loro di combattere le scemenze no vax facendosi vaccinare in diretta tv.

Leggi anche: L'idea di Speranza: "Un d-day per partire con i vaccini in tutta Europa" Dai dubbi sul Mes, ai nì sui vaccini. Eccola l'eredità tossica della cultura del complotto Claudio Cerasa

Tra i big della politica che hanno aderito e deciso così di dare uno schiaffo alla cultura complottista, ci sono anche Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. Leggi qui chi sono gli altri.

