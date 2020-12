Contro i fascisti di sinistra

Ci voleva un’orgia gay per far crollare il sovranismo, si potrebbe dire parafrasando un titolo del Foglio che fece un certo scalpore e che oggi non verrebbe più ammesso. E’ bastata la fuga sui tetti di di József Szájer, eurodeputato orbaniano difensore dei valori tradizionali e nemico delle idee e persone Lgbtq (omofobo, nel neo linguaggio) per mettere in mutande lo scorrettismo della destra che ha dominato questi anni, provando a richiudere le società aperte. O anche senza mutande. Dopo che Steve Bannon è inciampato negli schiavettoni. Dopo le nebbie padane che stanno inghiottendo i rumori gutturali di Salvini. Dopo la rovinosa uscita di scena di Trump. Dopo la tintura dei capelli colata come una sconfitta sul volto di Rudy Giuliani. Festa da celebrare a metà, e con juicio. Ma l’attenuarsi della minaccia permette di rivolgersi a combattere, ancora una volta a mani nude, contro una minaccia speculare, e forse più feroce perché anziché i ferrivecchi di miti del passato (Dio patria e famiglia) ha in pugno le armi del mercato delle idee, la maggioranza di azionariato dei media, molta parte dei social e dell’accademia. Il fascismo di sinistra.

Pubblicità

Pubblicità