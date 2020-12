Grillo stronca il Mes. "Meglio una patrimoniale e l'Imu alla Chiesa"

Ma quale Mes? "La Mes è finita". Meglio lanciare una bella "patrimoniale sui super ricchi" e far pagare l'Imu alla Chiesa. Eccolo, l'ordine dell'Elevato. La linea di Beppe Grillo arriva di buon mattino, sul suo blog, all'alba del giorno in cui i gruppi parlamentari sono convocati per una riunione proprio sulla riforma del trattato del Fondo salva stati - stasera alle 21 - che si preannuncia un mezzo rodeo. E così Grillo parla di "mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato".

