Usare la pandemia per dimostrare l'infallibilità delle proprie teorie

In una stagione pandemica, con le ideologie che crollano, con i tabù che si superano, con il pensiero che diventa inevitabilmente flessibile, non c’è teoria che non possa essere validata mostrando cosa dimostrerebbe l’esperienza del virus. Tranne una

Siamo tutti molto stanchi, siamo tutti molto esausti, siamo tutti desiderosi di tornare a una vita normale e siamo tutti alla ricerca ogni giorno di una qualche notizia che ci faccia credere, almeno per un istante, che la fine dell’incubo non sia così lontana, che la stagione in cui potremo fare a meno di Domenico Arcuri non sia così distante e che quella luce che si intravede al termine del tunnel sia la luce della speranza e non quella della terza ondata che arriva contromano. E così, nella nostra quotidiana ricerca di normalità, siamo diventati tutti campioni del mondo di teorie sui tamponi, siamo diventati tutti esperti mondiali di vaccini, siamo diventati tutti azzurri di Rna, in attesa di tornare a essere fantozzianamente azzurri di sci.

