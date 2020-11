Nel grande spettacolo della scienza una buona ragione per l'ottimismo

Vaccini, anticorpi, nuovi test: dimenticate la lotta nel fango tra i virologi e guardate ai successi della ricerca in questi mesi. Perché ci dicono che l’unica alternativa alla paura è provare a fare qualcosa per trasformare le crisi in opportunità di crescita

Ragionare intorno al tema dell’ottimismo in un anno di pandemia è come provare a ragionare sul futuro di una squadra di calcio nell’anno della sua retrocessione – per quanto una squadra possa aver offerto momenti di calcio niente male una retrocessione resta sempre una retrocessione – ma per quanto possa essere difficile da credere, l’anno che si sta per concludere ha offerto al mondo notizie non solo di segno negativo e quelle notizie hanno a che fare con una parola che mai come oggi è al centro dei nostri pensieri: la scienza.

