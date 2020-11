Sì: per governare la pandemia ci vuole un nuovo patto del Nazareno

Fare gli schizzinosi anche no, grazie. La notizia politica del momento riguarda una prospettiva tattica da sballo che probabilmente non si manifesterà mai, ma la cui semplice evocazione illumina uno scenario molto interessante, che la stragrande maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, pur non potendolo confessare apertamente, oggi sogna di veder realizzato. Lo scenario è quello che riguarda la possibile convergenza in Parlamento tra l’attuale maggioranza di governo (Pd, M5s, Italia viva, Leu) e un pezzo responsabile dell’opposizione (Forza Italia) e la convergenza in questione sarebbe finalizzata a tradurre nel modo migliore possibile un’espressione sempre più ricorrente nel lessico usato, sia in pubblico sia in privato, dal presidente della Repubblica: unità nazionale.

