La concorrenza ci salverà dalla pandemia

La concorrenza ha alleggerito per quanto possibile il peso del virus. Ed è un peccato che nel disegno di legge di Bilancio a cui il governo sta lavorando la parola concorrenza, su 191 pagine, compaia, nonostante le raccomandazioni della Commissione europea, appena tredici volte

C’è un filo forse invisibile ma in realtà decisamente robusto che in modo sistematico collega ormai da tempo alcune delle storie di successo emerse durante i mesi da incubo della pandemia. Questo filo mette insieme le nostre speranze sul futuro (i vaccini), la capacità di proteggerci nel nostro quotidiano (le mascherine), la resistenza nelle nostre case (i delivery, l’e-commerce e le piattaforme streaming), la flessibilità sul lavoro (i servizi di teleconferenza) e la capacità di mantenere il nostro contatto con il mondo nella stagione dei contatti zero (le connessioni internet).

