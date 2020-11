Forza Italia sbanda sulle larghe intese. Salvini si prende tre deputati azzurri

La più spiritosa di tutti, è stata Laura Ravetto. Che, in fondo, è stata anche quella che più a lungo ha smaniato, prima di abbandonare la comitiva. Per mesi ha minacciato di andare con la Lega, e spesso ha contrattato la sua permanenza in Forza Italia in cambio di apparizioni televisive. Poi, alle 12.20, la comunicazione ufficiale sulla chat del gruppo dei deputati: "Ragazzi, vi sto lasciando. Vi saluto tutti e comunque so che mi porterete ancora qualche volta a pranzo con voi alla Camera". Ma non è stata l'unica. Perché, insieme a lei, lasciando la truppa azzurra anche Federica Zanella, veronese di nascita ma milanese d'adozione, e Maurizio Carrara, toscano e un tempo vicino a Mara Carfagna, che pure è stato per lunghe settimane in trattativa con Carlo Calenda per un suo possibile approdo in Azione, e alla fine s'è deciso ad aderire alla Lega, convinto al grande passo dalla sua amica Benedetta Fiorini, che quello stesso cambio di casacca l'aveva fatto nell'agosto scorso.

