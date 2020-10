Fontana tira dritto e conferma il coprifuoco che Salvini non voleva

Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza che dispone il coprifuoco a partire dalle ore 23 in tutta la regione e che entra in vigore da giovedì. E' solo questione di minuti ma sarà resa ufficiale. Prevale dunque la linea rigorista del governatore che in intesa con il ministro della Sanità, Roberto Speranza decide di chiudere. C'è già l'atto amministrativo e la comunicazione dovrebbe arrivare con una nota. Sulla necessità di prevedere un "coprifuoco", che di fatto chiude la Lombardia dalle 23 fino alle 6 del mattino, si era già espresso il governatore leghista. Una decisione che non era piaciuta al segretario Matteo Salvini e che ha generato una divisione importante all'interno della compagine leghista. Una vera e propria fronda che ritiene la misura estrema ma che evidentemente non ha fatto cambiare passo a Fontana che deve vedersela con il numero dei contagi in salita. E per non dare il segnale della divisione si sceglie di non procedere con la conferenza stampa ma solo con una nota. Congelate ulteriori comunicazioni. A sostegno di Fontana, i sindaci lombardi, e si è schierata anche Confindustria del parere che è necessario scongiurare in tutti i modi un ulteriore lockdown.

Pubblicità

Pubblicità