Lotito senatore, allarme tra i giallorossi. "Fa calciomercato tra di noi"

Il presidente della Lazio ha vinto il ricorso per prendere il posto di Vincenzo Carbone, eletto in Campania con Forza Italia ma passato a Italia viva. Il Senato deve decidere sul suo seggio

“Sta facendo calciomercato”. Addirittura? “Dicono che prometta pure gli abbonamenti”. Aria di derby in Senato. I giallorossi (nel senso di M5s e Pd) sono alle prese con Claudio Lotito. E lo temono. Il vulcanico presidente della Lazio, e grande cultore del latinorum, dopo una lunga battaglia ha vinto il ricorso per prendere il posto di Vincenzo Carbone, eletto in Campania con Forza Italia, ma da un po’ passato con Matteo Renzi in Italia viva.

