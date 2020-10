Toti, uno statista sotto la Lanterna

Giovanni Toti è la figura politica di spicco dei Popolari europei. Grande federatore. Nuovo leader del centrodestra, che è maggioranza in Italia. Gradito alle cancellerie delle nazioni che contano. Salvini e Meloni sono troppo “estremisti”. Giovanni Toti è destinato a guidare il governo dell’Italia per i prossimi 15 anni. Figure come De Luca, Calenda, Mara Carfagna, Giorgetti, sono le personalità più amate da noi democristiani. Dimenticavo Bobo Maroni (il n. 1). Tutti entreranno nel governo guidato dal presidente Giovanni Toti, che sarà il più lungo della storia repubblicana. Grazie al primo ministro Toti l’Italia entrerà nei membri permanenti delle Nazioni Unite, che rimangono cinque. Viene esclusa la Cina, che offesa rompe i rapporti diplomatici con l’Italia e con la Birmania (che grazie al suo voto ha permesso questo). L’ambasciatore all’Onu per l’Italia sarà Leonardo DiCaprio, che ha sostenuto l’esame di italiano ieri presso il consolato di Houston. Promosso a pieni voti e diventato cittadino italiano (i suoi nonni lo erano già). Vediamo l’esposizione ai social dell’attuale governatore della regione più bella d’Italia, la Liguria, che ha come capoluogo la città più bella d’Europa, Genova la Superba.

