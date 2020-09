"Zaia usa il Veneto solo per sfidare Salvini. È il momento di costruire un'alternativa", dice la candidata di Iv alle regionali

C'è un'opera della storia dell'arte che con buona dose immaginativa può sintetizzare le elezioni in Veneto del prossimo weekend: il “3 maggio 1808” di Francisco Goya, e con gli avversari di Luca Zaia al posto dei resistenti madrileni all'armata francese di Napoleone: destinati all'umiliazione. “Ma la nostra è una battaglia per il dopo. Vogliamo costruire un'alternativa a due fronti che da 25 anni dicono le stesse cose”, racconta al Foglio con voce per niente rassegnata Daniela Sbrollini, senatrice di Italia viva in corsa per Palazzo Balbi.

