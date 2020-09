Così la comunicazione del M5s si è ormai berlusconizzata

Son partiti per de-berlusconizzare il sistema e son finiti ‘berlusconizzati’. Non è sfuggita agli addetti ai lavori la svolta in stile Publitalia nella comunicazione televisiva dei 5 Stelle: parlamentari giovani e di bell’aspetto compaiono sempre più spesso nei pastoni dei telegiornali. Gli uffici comunicazione del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno affidato la divulgazione dei propri contenuti ad una bella immagine. Proprio come fece il Cavaliere nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, puntando, oltre che sul messaggio in sé, anche e soprattutto sull’aspetto, addirittura distribuendo il kit del perfetto candidato. Tra i parlamentari che compaiono più spesso, ci sono la deputata Iolanda Di Stasio, 28 anni, la trentaduenne Vittoria Baldino ed il collega, coetaneo, Manuel Tuzi, Francesco Silvestri, 39 anni, e, per quanto riguarda il Senato, Barbara Floridia, 43 anni, e Alessandra Maiorino, di poco più grande. Oltre ai capigruppo Davide Crippa, 41, e Gianluca Perilli, 46, naturalmente. Si presentano alle telecamere molto preparati, le loro dichiarazioni sono puntuali e ben elaborate, evidentemente preparate in anticipo. Talvolta, però, danno l’impressione di recitare un copione e di non essere pronti a rispondere a domande diverse dal tema della dichiarazione. Una scelta precisa degli uffici stampa di Camera e Senato che punta a coniugare estetica e contenuti e che prescinde dalle gerarchie classiche dei partiti tradizionali, in cui a dare la linea, dopo il segretario, sono i capigruppo. “Non c’è una gerarchia nella comunicazione televisiva- spiegano dall’ufficio stampa-, anzi, cerchiamo di adottare quanto più possibile un criterio di rotazione, in base alla disponibilità ed alle competenze. Da noi non c’è la corsa per dichiarare ai tg, anche perché i nostri parlamentari si sono formati nell’epoca dei social, quindi sono più attenti alla rete che non ai media tradizionali”.

