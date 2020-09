Bonaccini scopre le carte: "Nel Pd ritorni Renzi. E anche Bersani"

Parole destinate ad aprire un dibattito nel Pd. "Ma rientrino pure Renzi e Bersani, noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e non ci votano più". Dal palco della Festa dell'Unità di Modena, Stefano Bonaccini apre a un clamoroso scenario: il ritorno a casa dei due ex segretari che hanno negli ultimi anni hanno lasciato il Nazareno sbattendo la porta e formando nuovi partiti. "Noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e non ci votano più, non Renzi e Bersani in quanto tali. Perché il Pd non può rimanere al 20 per cento e se rimane al 20 per cento nei prossimi anni vuol dire che, quando si voterà per le politiche, noi non vinceremo le elezioni". Renzi da "destra" con Italia viva e Bersani da sinistra. Per il segretario Nicola Zingaretti una nuova spina nel fianco: la leadership di Bonaccini si avvicina? La reazione degli uomini vicini al leader dem è feroce nei confronti di Bonaccini: "E' come Tafazzi, Renzi uscì per distruggere il Pd".