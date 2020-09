C'è un altro problema con il Mes: la firma del trattato (auguri)

Bruxelles. La maggioranza di Giuseppe Conte si troverà presto di fronte a un altro problema Mes. Non la linea di credito pandemica, che consentirebbe all’Italia di ricevere un prestito da 36 miliardi a tasso zero, ma che il M5s rifiuta di chiedere perché ostaggio della sua propaganda passata antieuro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Festa dell’Unità di Modena ha accennato a un’apertura, che in realtà prefigura una chiusura in Parlamento, perché lì non ci sono i numeri per risolvere il dilemma sulla linea di credito pandemica. “Se ci sarà bisogno” del Mes “lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento. Esamineremo nel dibattito parlamentare, in massima trasparenza, i regolamenti legali al Mes”. Luigi Di Maio ha confermato la linea del M5s: “Mes? Stiamo pensando al Recovery fund”. Malgrado i conflitti interni con l’ex capo politico, anche il reggente Vito Crimi ha ribadito che “il Mes com’è adesso non va bene”. Figurarsi quando Conte e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, chiederanno al M5s di autorizzare la firma del nuovo trattato Mes.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni