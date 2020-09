Togli e metti, il governo e la quadratura del cerchio da 209 miliardi

Roma. Girano le bozze, belle e impossibili. E come sempre con le pinze incorporate. Tutt’intorno, zampillano miliardi di euro contro l’arsura da Covid. E poi, intanto, si scelgono le direttrici (sei per ora) che porteranno a Bruxelles il Recovery fund. A corredo si incontrano i parlamentari di maggioranza che “vogliono contare”, per far vedere a quelli di opposizione che no, non è vero che è stato già tutto deciso. E che, insomma, il Parlamento sarà “cen-tra-le”. Lontane dai riflettori, le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.