La blasfemia, l'oltraggio al tabù sacro, Mirella Liuzzi la pronuncia a metà della chiacchierata. "Credo sia necessario, stavolta, utilizzare un sistema di votazione fisico, e non affidarci a Rousseau", dice. E lo dice senza forse avvertire la gravità della frase, lei che da sottosegretaria allo Sviluppo economico del M5s, si occupa proprio di telecomunicazioni ed economia digitale, e dunque dovrebbe, a rigor di propaganda, venerare la piattaforma di Casaleggio per ciò che pretende d'essere, e cioè un grande, efficientissimo, avveniristico strumento di democrazia diretta. Neppure più i grillini, dunque, credono nei loro idoli? "Io dico solo che dobbiamo utilizzare dei sistemi di voto che si addicono alle esigenze di una forza politica che è il partito di maggioranza relativa e che governa il paese", spiega la Liuzzi, volto storico del Movimento nella sua Matera, parlando dal suo ufficio in Via Veneto, nel mentre che a Montecitorio proprio Davide Casaleggio, figlio padrone del Movimento, arriva senza preavviso a confrontarsi, in tutta riservatezza, con una pattuglia di deputati grillini. "Oggi più che mai – dice la Liuzzi – noi dobbiamo evolerci". Evolversi, appunto: un processo che del resto lo stesso Luigi Di Maio s'affanna a propiziare. "E' per questo che agli Stati generali bisogna arrivarci presto, di sicuro entro il 2020. Ma bisogna arrivarci anche bene, al termine di un percorso di confronto trasparente che consenta a iscritti e militanti di scegliere qual è il Movimento che vogliono".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni