Ci vuole decisionismo politico per sbloccare le opere pubbliche. Parla De Micheli

"La Gronda si farà", la "riscrittura della concessione ad Aspi e del Piano di investimenti è quasi completata" e anche per Alitalia la svolta è imminente. La ministra delle infrastrutture ci spiega come sbloccare l'Italia

Preferisce essere chiamata “ministra”, così dice, ma chi la conosce bene sa che Paola De Micheli bada poco alle desinenze. Alla guida di un ministero decisivo per la Recovery italiana, in questi giorni di campagna elettorale la donna che guida il dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti si divide tra comizi, incombenze ministeriali e impegni di mamma, perciò la prima domanda che le rivolgiamo è se le rimanga il tempo per una messimpiega. “Guardi, questa è la parte più bella della mia esperienza politica – risponde lei con il suo inconfondibile accento piacentino – Viaggiare, stare a contatto con le persone, guardarsi negli occhi, confrontarsi fanno parte della mia vita, non solo in campagna elettorale. Dopo la rinuncia forzata imposta dal lockdown ho ripreso con piacere a frequentare le iniziative pubbliche, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento e di ogni precauzione necessaria. Ovvio che ho una vita complicata ma, come tutte le donne, sono molto organizzata”.