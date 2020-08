Siamo ad un tornante decisivo della politica italiana. Il varo del governo Conte due ha letteralmente salvato la Repubblica. Basta dire che se avesse prevalso la destra autoritaria di Salvini-Meloni, l’Italia sarebbe alla deriva. Per il Covid e per la mancanza delle risorse europee che non sarebbe mai riuscita ad ottenere. Ma ciò che è stato fatto nell’emergenza non basta più. È solo la premessa di un’azione più profonda. La questione, senza fronzoli è: saremo in grado ora di fare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.