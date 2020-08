Somebody to vote. Emiliano promette il bonus sulle note dei Queen

Le note, in sottofondo, sono quelle di “Somebody to love” dei Queen. Lo scenario, non esattamente ameno ma comunque grazioso, è quello della campagna barese. Al centro, il volto paonazzo di Michele Emiliano, che parla di matrimoni imminenti. Sembra un wedding planner, il presidente della Puglia, mentre prova ad accaparrarsi qualche voto in più, in vista delle prossime regionali di settembre, promettendo il “bonus matrimonio”.

Si tratta, in sostanza, di 1.500 euro che la giunta mette a disposizione delle imprese che lavorano nell'organizzazione delle feste nuziali, e che potrà essere erogato su richiesta dei promessi sposi. Bilancio risicato, a ben vedere: 30 mila euro in tutto. Ed essendo il bonus previsto di 1.500 euro, vuol dire che le coppie beneficiate saranno non più di venti. Ma contando anche il prete, i testimoni, gli invitati alla cerimonia e al banchetto, qualche centinaio di voti in più li si può comunque racimolare.